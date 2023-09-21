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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Из колледжа в Уфе срочно эвакуировали учащихся и сотрудников

Из здания колледжа в Уфе эвакуировали сотни люди

21 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI

Из колледжа в Уфе срочно эвакуировали учащихся и сотрудников

Занятия оказались сорваны

Как сообщает «Башинформ», из Уфимского автотранспортного колледжа экстренно эвакуировали около 300 учащихся и работников. На место прибыли оперативники.

Предварительно, в колледже обнаружили подозрительный предмет.

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Мы позвонили в администрацию колледжа. Нам сказали, что подробной информации о случившемся нет. Однако заявили, что на сегодняшний день занятия в колледже отменены и, скорее всего, не будут возобновлены. Преподаватели и студенты отпущены по домам и общежитиям.

Мы следим за развитием событий.

#Город#Уфа#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров
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