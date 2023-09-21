Из здания колледжа в Уфе эвакуировали сотни люди

Мы позвонили в администрацию колледжа. Нам сказали, что подробной информации о случившемся нет. Однако заявили, что на сегодняшний день занятия в колледже отменены и, скорее всего, не будут возобновлены. Преподаватели и студенты отпущены по домам и общежитиям.