Из здания колледжа в Уфе эвакуировали сотни люди

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как сообщает «Башинформ», из Уфимского автотранспортного колледжа экстренно эвакуировали около 300 учащихся и работников. На место прибыли оперативники.
Предварительно, в колледже обнаружили подозрительный предмет.
Мы позвонили в администрацию колледжа. Нам сказали, что подробной информации о случившемся нет. Однако заявили, что на сегодняшний день занятия в колледже отменены и, скорее всего, не будут возобновлены. Преподаватели и студенты отпущены по домам и общежитиям.
Мы следим за развитием событий.