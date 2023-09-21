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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня

Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня

21 сентября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Сегодня, 21 сентября, Госавтоинспекция в содружестве с другими ведомствами, проводит проверки автобусов.

Целью данного мероприятия является выявление нарушений у водителей общественного транспорта и пресечение ими аварийных ситуаций.

Наибольшее внимание сотрудники надзорных органов будут уделять осмотру технического состояния автобусов, чтобы выявить, соответствует ли транспортное средство требованиям, установленным законом. Помимо этого, проверки затронут и самих водителей. Это требуется для того, чтобы установить, соблюдают ли перевозчики нормы по перевозке пассажиров.

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