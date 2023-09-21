Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Целью данного мероприятия является выявление нарушений у водителей общественного транспорта и пресечение ими аварийных ситуаций.
Наибольшее внимание сотрудники надзорных органов будут уделять осмотру технического состояния автобусов, чтобы выявить, соответствует ли транспортное средство требованиям, установленным законом. Помимо этого, проверки затронут и самих водителей. Это требуется для того, чтобы установить, соблюдают ли перевозчики нормы по перевозке пассажиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что Минтранс Башкирии планирует закупить для республики 159 новых пригородных автобусов.