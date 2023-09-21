Экстремал в Уфе взобрался на вышку стадиона

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Неизвестный мужчина взобрался на верхушку прожектора, возвышающегося над стадионом «Строитель» в Черниковке.
На видео видно, как он без страховки стоит на краю конструкции и снимает происходящее на камеру. Видео поделились на канале UTV.
В комментариях пользователи соцсетей шутят, что мужчина — руфер (экстремал, увлекающийся лазанием на высокие объекты). Другие предполагают, что он просто ловит мобильную связь. Наиболее остроумные гадают, приедет ли на переговоры Хабиров.
Стадион «Нефтяник» ранее принимал матчи чемпионата СССР и кубка СССР по футболу, международные соревнования по спидвею. Сейчас он находится в заброшенном состоянии.
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