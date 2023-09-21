Экстремал в Уфе взобрался на вышку стадиона

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что мужчина — руфер (экстремал, увлекающийся лазанием на высокие объекты). Другие предполагают, что он просто ловит мобильную связь. Наиболее остроумные гадают, приедет ли на переговоры Хабиров.