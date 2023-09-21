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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Уфе мужчина залез на верхушку прожектора

Экстремал в Уфе взобрался на вышку стадиона

21 сентября 2023, 14:34
Фото: https://t.me/utvufa

В Уфе мужчина залез на верхушку прожектора

К месту происшествия приехали экстренные службы

Неизвестный мужчина взобрался на верхушку прожектора, возвышающегося над стадионом «Строитель» в Черниковке.

На видео видно, как он без страховки стоит на краю конструкции и снимает происходящее на камеру. Видео поделились на канале UTV.

Видео: t.me/utvufa

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что мужчина — руфер (экстремал, увлекающийся лазанием на высокие объекты). Другие предполагают, что он просто ловит мобильную связь. Наиболее остроумные гадают, приедет ли на переговоры Хабиров.

Стадион «Нефтяник» ранее принимал матчи чемпионата СССР и кубка СССР по футболу, международные соревнования по спидвею. Сейчас он находится в заброшенном состоянии.

Редакция обратилась за комментарием в МЧС. Мы ждём ответа.

#Видео#Уфа#Новости Уфы#Происшествие#Идэль Гумеров#Черниковка
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