Эксперты: форум «Нефть и газ Сахалина» станет площадкой обсуждения новых вызовов

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Программа форума «Нефть и газ Сахалина» рассчитана на три дня. Для участников организуют пленарные заседания, круглые столы, дискуссии, выездные мероприятия, профильные совещания. Гостями форума станут представители правительства РФ, иностранные делегации, крупные эксперты отрасли, лидеры общественных организаций и бизнес-сообществ, связанных с оборотом нефти и газа в России.
«Я еду на Сахалин впервые для того, чтобы вглядеться в то, что на моих глазах, как журналиста начинало происходить, а сейчас материализуется все больше и больше. Я, конечно, же, не только о планах превратить Сахалин в первый в России углеродно нейтральный регион, но и о промышленных проектах — таких, как добыча углеводородов на шельфе, первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Иными словами, вот уж где, как не на Сахалине органично обсуждать повестку, связанную с дальнейшим промышленным развитием и использованием углеводородов, несмотря на то что вроде бы углеродная нейтральность должна означать другое. Но, она не должна означать другое, можно одно соединить с другим. С огромным удовольствием готовлюсь к тому, чтобы провести пленарную сессию, и действительно, надеюсь на самую скорую встречу на сахалинской земле», — обратился к участникам форума президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.
Президент «Российского газового общества», глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный отметил: в период кардинальных изменений геополитического устройства мира и модели мировой экономики, смещения центров экономического развития на Восток, жесточайшего противостояния России и коллективного Запада как никогда важным становится восточный вектор развития российской экономики и энергетики. Время требует поиска и ускоренного внедрения технологических, экономических и нормативных решений, направленных на увеличение темпов и глубины этого развития. И поэтому, отметил Завальный, очень важно, что такие площадки как «Нефть и газ Сахалина» продолжают оставаться местом дискуссий и создания новых партнерских связей в энергетической отрасли России.
«Форум „Нефть и газ Сахалина“ уже 26 лет является одной из наиболее уважаемых площадок для обсуждения таких решений, развития делового сотрудничества и технологического партнерства между ведущими компаниями, экспертными институтами и специалистами российской и международной нефтегазовой отрасли, диалога отрасли и государства по данной тематике. В этом году в соответствии с велением времени ключевыми темами форума выбраны вопросы развития энергетического сектора на восточном направлении, включая международную кооперацию, локализации технологий и оборудования, развития глубокой переработки нефти и газа, нефтегазохимии, логистики и кадрового потенциала нефтегазовой отрасли. Я уверен, что и в этом году мероприятие пройдет на самом высоком уровне, и желаю всем его участникам эффективных встреч и интересных, содержательных дискуссий!» — подчеркнул депутат Госдумы Павел Завальный.
От имени Торгово-промышленной палаты РФ будущих участников форума «Нефть и газ Сахалина» поприветствовал и глава ТПП Сергей Катырин. Он напомнил: несмотря на все мировые вызовы и сложности, нефтегазовая отрасль остается одним из локомотивов экономики в России, формируя многоступенчатую сеть производств, переработки, сбыта, транспортировки и сервиса.
«Форум „Нефть и газ Сахалина“ аккумулирует в себе весомый технологический потенциал отечественной промышленности, продвигая современные технические решения и инновационные разработки для их внедрения предприятиями нефтегазового комплекса региона и России. Уверен, что работа форума будет способствовать практической реализации передовых идей, внедрению перспективных технологий, укреплению государственно-частного партнерства, повышению конкурентоспособности экономики России. Желаю участникам, гостям и организаторам 27-го Международного Дальневосточного энергетического форума „Нефть и газ Сахалина“ плодотворной работы и достижений в реализации намеченных планов», — прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Заместитель министра энергетики Сахалинской области Сергей Мезенин, анонсируя часть программы будущего форума, отметил: одним из ключевых событий станет презентация электромобиля «Москвич». Инновационный транспорт выставят на демонстрационную площадку, а после конференции любой желающий сможет его приобрести. Новый «Москвич» станет образцом использования альтернативных источников энергии в быту, чему уделят время и в рамках дискуссий на форуме, подчеркнул Мезенин.
Ранее стало известно, что в 27-м энергофоруме «Нефть и газ Сахалина» примут участие ведущие представители нефтегазовой сферы в России, органов власти, а также иностранные делегации из Китая, Вьетнама и Индии. Конференция состоится в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В течение трех дней гости форума будут обсуждать развитие нефтегазодобывающей отрасли в ДФО и на Сахалине, переформатирование работы в условиях санкций, направления импортозамещения и локализации нефтесервисов, климатические проекты, достижение углеродной нейтральности и другие актуальные вопросы.