Диетолог рассказала о вреде приготовленных овощей

Не все овощи одинаково полезны в сыром и готовом виде. Некоторые из них теряют свои свойства при нагревании, а другие даже могут быть вредными для здоровья. Специалист по диетологии Анастасия Кондаурова отметила несколько продуктов, которые рекомендуется есть только сырыми.