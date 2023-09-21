Диетолог рассказала о вреде приготовленных овощей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Например, брокколи содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают предотвратить рак и другие заболевания. Однако при тепловой обработке они теряются. Поэтому предпочтительнее есть брокколи сырыми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сырой перец богат витамином C, который является мощным антиоксидантом. Но при приготовлении его большая часть этого витамина теряется. Поэтому, чтобы получить наибольшую пользу для здоровья, лучше есть перец сырым.
Морковь содержит бета-каротин, который превращается в витамин А при нагревании. Но при этом происходит потеря некоторой части этого элемента. Также жареная морковь и другие крахмалистые овощи, например, картофель, могут быть вредными. При обжаривании этих овощей на высоких температурах может образовываться акриламид, вещество, которое может вызывать рак.
Международное агентство по изучению рака классифицирует акриламид как потенциально опасное для человека вещество. Высокая степень обжаривания и длительная тепловая обработка могут способствовать образованию больших количеств акриламида в некоторых овощах. Поэтому тепловая обработка не только может снизить содержание питательных веществ, но и привести к серьезным заболеваниям.