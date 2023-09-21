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Альфа-Банк расширил присутствие в Башкирии

Альфа-Банк расширил присутствие в Башкирии

21 сентября 2023, 09:10
Фото: Альфа-Банк
Теперь для предпринимателей работают персональные менеджеры в Нефтекамске.

Клиент может оформить заявку на сайте банка и получить услугу, не выезжая за пределы города. Ранее представители малого бизнеса обслуживались удаленно. А сейчас персональный менеджер приедет в удобное время и место, проконсультирует, а также поможет открыть расчётный счёт, зарегистрировать бизнес, оформить торговый и интернет эквайринг на выгодных условиях или выдать дебетовую карту для бизнеса. Кроме того, снять деньги с карты Альфа-Бизнес можно в любом из банкоматов-партнеров.

Также в Нефтекамске доступна партнёрская программа Альфа-Банка для бизнеса. Если рекомендовать клиентам и партнёрам по бизнесу открыть расчётный счёт в Альфе, то можно получать за каждую рекомендацию до 29 000 рублей. Чтобы стать партнёром банка, достаточно заполнить небольшую анкету на сайте.

— Мы рады, что теперь наши клиенты, компании малого бизнеса в Нефтекамске получат услуги Альфа-Банка, не выезжая из своего города. Это значительно сэкономит их время и сделает выгодные предложения банка для предпринимателей более доступными, — отметил региональный управляющий Альфа-Банком Радик Ахметшин.

Оставить заявку можно на сайте.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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