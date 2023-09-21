Альфа-Банк расширил присутствие в Башкирии

Клиент может оформить заявку на сайте банка и получить услугу, не выезжая за пределы города. Ранее представители малого бизнеса обслуживались удаленно. А сейчас персональный менеджер приедет в удобное время и место, проконсультирует, а также поможет открыть расчётный счёт, зарегистрировать бизнес, оформить торговый и интернет эквайринг на выгодных условиях или выдать дебетовую карту для бизнеса. Кроме того, снять деньги с карты Альфа-Бизнес можно в любом из банкоматов-партнеров.