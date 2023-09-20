Житель Башкирии незаконно обогатился на десятки тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника автоколонны «Башафтотранс». Он признан виновным по статьям о получении взятки и мелком взяточничестве.
Так, в период с 2021 по 2022 годы мужчина получал от своих подчинённых денежные средства за непринятие мер дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Таким образом, в общей сумме мужчина получил около 17,5 тысяч рублей.
— Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях, — отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.