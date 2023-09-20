Житель Башкирии незаконно обогатился на десятки тысяч рублей

Так, в период с 2021 по 2022 годы мужчина получал от своих подчинённых денежные средства за непринятие мер дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Таким образом, в общей сумме мужчина получил около 17,5 тысяч рублей.