mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Сотрудника «Башавтотранс» в Уфе осудили за взятки

Житель Башкирии незаконно обогатился на десятки тысяч рублей

20 сентября 2023, 11:44
Фото: Midjourney

Сотрудника «Башавтотранс» в Уфе осудили за взятки

Мужчина признал вину в совершенных преступлениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника автоколонны «Башафтотранс». Он признан виновным по статьям о получении взятки и мелком взяточничестве.

Так, в период с 2021 по 2022 годы мужчина получал от своих подчинённых денежные средства за непринятие мер дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Таким образом, в общей сумме мужчина получил около 17,5 тысяч рублей.

— Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях, — отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

#Общество#Взятка#Дача взятки#Криминал#Башавтотранс#Автобусы#Азамат Нухов
Подпишитесь
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Сегодня, 14:19
Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии
Сегодня, 13:00
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Сегодня, 11:03
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Сегодня, 06:21
Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит
Сегодня, 09:21
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Вчера, 09:50