Женские кадры позволяют компаниям увеличивать финансовые показатели

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Таким образом, несмотря на мировую нестабильность в экономике и политике, идеи гендерного равенства остаются актуальными.
По данным Всемирного экономического форума, компании с гендерным разнообразием в управленческих командах получают на 19% больше доходов за счет инноваций. При этом большое количество профессий все еще остаются труднодоступными для женщин. Например, за последние 20 лет число женщин-программистов выросло только на два процента, передает 56orb.ru.
Потребность российской экономики в женских кадрах и ранее была высокой, но в периоды кризиса она только возрастает. Пути решения этой проблемы обсудят на саммите FWD. Woman Summit, который состоится 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. На встрече обсудят, как работают социальные и карьерные лифты в России и что можно сделать для поддержки всех женщин страны.
На саммите выступят собственник и глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тула) Кристина Романовская, акционер авиакомпании S7 (Новосибирск) Татьяна Филева, предприниматель, совладелец и идейный вдохновитель коллекции отелей и ресторанов WeFamilyGroup (Тамбов) Марина Старчикова. О работе в крупных компаниях расскажут заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталья Грознова, вице-президент — финансовый директор группы компаний «Дело» Елена Свирина и другие.
В числе почетных гостей будут космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, актриса театра и кино, активно снимающаяся в Голливуде Софья Лебедева, основательница проекта «От Ба» Дарья Леднева, основатель женской футбольной школы в Дагестане Эльмира Ибрагимова и другие.
Некоторые сессии форума будут транслироваться в Сети. Информационный партнер саммита — медиахолдинг 1MI. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.