Женские кадры позволяют компаниям увеличивать финансовые показатели

Потребность российской экономики в женских кадрах и ранее была высокой, но в периоды кризиса она только возрастает. Пути решения этой проблемы обсудят на саммите FWD. Woman Summit, который состоится 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. На встрече обсудят, как работают социальные и карьерные лифты в России и что можно сделать для поддержки всех женщин страны.