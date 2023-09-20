За год в Башкирии число загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 19,2%

По итогам 2022 года количество предприятий, оказывающих своими выбросами негативное влияние на атмосферу Башкирии, выросло на 754, составив 4,7 тысяч. Для сравнения в 2021 году их количество на территории региона составляло 3,9 тысяч. Таким образом за год количество предприятий увеличилось на 19,1%. За 2022 год предприятия республики выбросили в атмосферу 432,5 тыс. тонн загрязняющих веществ — объем выбросов по сравнению с 2021 годом сократился на 3,7%, или на 16,7 тыс. тонн.