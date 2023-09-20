За год в Башкирии число загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 19,2%

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
По итогам 2022 года количество предприятий, оказывающих своими выбросами негативное влияние на атмосферу Башкирии, выросло на 754, составив 4,7 тысяч. Для сравнения в 2021 году их количество на территории региона составляло 3,9 тысяч. Таким образом за год количество предприятий увеличилось на 19,1%. За 2022 год предприятия республики выбросили в атмосферу 432,5 тыс. тонн загрязняющих веществ — объем выбросов по сравнению с 2021 годом сократился на 3,7%, или на 16,7 тыс. тонн.
При этом отмечается, что объём выбрасываемых вредных веществ в республике сократился по сравнению с 2021 годом на 3,7%, составив 16,8 тыс. тонн. В 2022 году он составил 432,5 тыс. тонн, в 2021 — 449,3 тыс. В списке регионов по общему объему выбросов загрязняющих веществ со стороны предприятий Башкирия оказалась на седьмом месте — 2,5%.
Суммарно в 2022 году российские компании выбросили в воздух 17,2 млн тонн вредных веществ. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 0,2%. Количество компаний-загрязнителей увеличилось за год на 19,2% до 156,4 тыс. Самый большой относительный прирост зафиксирован в Новгородской (+69,2%), Самарской (+52,7%) областях и Северной Осетии (+50,9%).