Выпавший из окна мужчина сам вызвал спасателей в Уфе

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Как сообщает управление гражданской защиты, житель многоквартирного дома No26 по улице Ферина упал с балкона и приземлился на крышу прилегающего к зданию магазина. К счастью, 24-летний уфимец не получил смертельных травм и смог самостоятельно вызвать службу спасения.
На место инцидента оперативно прибыл поисково-спасательный отряд. Спасатели спустили пострадавшего на землю и скорой помощи. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец выпал из окна дома, но не долетел до земли, застряв в ветвях дерева. Вытаскивать его пришлось спасателям.