Выпавший из окна мужчина сам вызвал спасателей в Уфе

Как сообщает управление гражданской защиты, житель многоквартирного дома No26 по улице Ферина упал с балкона и приземлился на крышу прилегающего к зданию магазина. К счастью, 24-летний уфимец не получил смертельных травм и смог самостоятельно вызвать службу спасения.