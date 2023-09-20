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Выпавший из окна мужчина сам вызвал спасателей в Уфе

Выпавший из окна мужчина сам вызвал спасателей в Уфе

20 сентября 2023, 03:35
Фото: УГЗ Уфы // t.me/ugz_ufa
Происшествие произошло ночью 18 сентября в Калининском районе города.

Как сообщает управление гражданской защиты, житель многоквартирного дома No26 по улице Ферина упал с балкона и приземлился на крышу прилегающего к зданию магазина. К счастью, 24-летний уфимец не получил смертельных травм и смог самостоятельно вызвать службу спасения.

На место инцидента оперативно прибыл поисково-спасательный отряд. Спасатели спустили пострадавшего на землю и скорой помощи. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец выпал из окна дома, но не долетел до земли, застряв в ветвях дерева. Вытаскивать его пришлось спасателям.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Анна Савельева
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