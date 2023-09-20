Прямо во время рейса: что произошло с летевшим из Уфы самолетом

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Сообщается, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Победа», выполнявшем рейс Уфа — Москва (Шереметьево) в понедельник, 18 сентября. Во время выполнения рейса самолет столкнулся с птицей, о чем свидетельствовал характерный след, выявленный выполнении послеполётного осмотра ВС.
Самолет в результате столкновения не получил повреждений — от полетов его не отстранили. Осмотром лётного поля посторонних предметов не обнаружено. Этап столкновения с птицей не установлен.