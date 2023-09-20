mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Вылетевший из Уфы самолет столкнулся в небе с птицей

Прямо во время рейса: что произошло с летевшим из Уфы самолетом

20 сентября 2023, 13:13

Вылетевший из Уфы самолет столкнулся в небе с птицей

Самолет направлялся из Уфы в московский аэропорт Шереметьево, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент

Сообщается, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Победа», выполнявшем рейс Уфа — Москва (Шереметьево) в понедельник, 18 сентября. Во время выполнения рейса самолет столкнулся с птицей, о чем свидетельствовал характерный след, выявленный выполнении послеполётного осмотра ВС.

Самолет в результате столкновения не получил повреждений — от полетов его не отстранили. Осмотром лётного поля посторонних предметов не обнаружено. Этап столкновения с птицей не установлен.

#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Новости Уфы#Самолет#Азамат Нухов
Подпишитесь
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Сегодня, 14:19
Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии
Сегодня, 13:00
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Сегодня, 11:03
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Сегодня, 06:21
Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит
Сегодня, 09:21
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Вчера, 09:50