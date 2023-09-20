Вооруженный мужчина, штурмовая группа Хабирова и воровство в банковской системе в Уфе

В Уфе с 2021 года строится Зининский путепровод, который должен избавить жителей Нагаево от бесконечных пробок. Однако сдача объекта все откладывается, не помогло сдать объект в срок и предостережение прокуратуры. Рассказываем, что не так с развязкой, кто ее строил и когда планируется все же запустить движение по ней.