Вооруженный мужчина, штурмовая группа Хабирова и воровство в банковской системе в Уфе

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина с оружием идет по двору дома Киекбаева, 1 в Уфе. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, выехавшим на место сотрудникам полиции удалось установить личность вооруженного мужчины. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Ранее сегодня стало известно об изменении стоимости проезда на автобусе №207. Перевозчик называет повышение стоимости вынужденной мерой, связанной с тем, что водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо. Также с 18 октября вырастит стоимость проезда на автобусах №218 и №257.
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о формировании «штурмовой группы» властей, которая займется предвидением перспектив развития республики до 2030 года. Он отметил, что предсказывать на такой долгий срок — это риск, но все же руководство решило взяться за эту задачу, чтобы создать ясное видение будущего и двигаться в его направлении.
В Уфе с 2021 года строится Зининский путепровод, который должен избавить жителей Нагаево от бесконечных пробок. Однако сдача объекта все откладывается, не помогло сдать объект в срок и предостережение прокуратуры. Рассказываем, что не так с развязкой, кто ее строил и когда планируется все же запустить движение по ней.
Случаи воровства сотрудниками отделений банка для Башкирии далеко не новы. Многие из них прогремели на всю Россию — Луиза Хайруллина и миллионы ради мужа, а также история начальницы и подчиненной Лианы Латиповой и Лилии Азнабаевой. Самые громкие истории собрали здесь.