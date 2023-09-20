В воздухе Уфы вновь превышено содержание сероводорода

Как сообщают специалисты, в воздухе Уфы вновь была зафиксирована высокая концентрация сероводорода. Так, во вторник, 19 сентября, около 19:00 на пункте наблюдений на ул. Ульяновых, 57 было зафиксировано превышение содержания газа в 2,9 раз.