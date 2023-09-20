В воздухе Уфы вновь превышено содержание сероводорода

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Как сообщают специалисты, в воздухе Уфы вновь была зафиксирована высокая концентрация сероводорода. Так, во вторник, 19 сентября, около 19:00 на пункте наблюдений на ул. Ульяновых, 57 было зафиксировано превышение содержания газа в 2,9 раз.
Позднее на этом же пункте было зафиксировано превышение концентрации изопропилбензола. По данным Башгидрометцентра, сегодня около 7:00 концентрация изопропилбензола была зарегистрирована на уровне 1,4 ПДК.
Напомним, ранее пункт наблюдения за загрязнением атмосферы в Черниковке отметил превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода (до 3,3 ПДК). Кроме того, 13 сентября в Черниковке было также зафиксировано превышение ПДК фенола.