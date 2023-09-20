В Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком из-за оплаты поездки по карте

Так, водитель после прибытия в пункт назначения не завершал поездку и требовал у пассажира заплатить за услугу либо наличными, либо переводом на карту. Однако оплата была выбрана по карте в приложении и деньги на тот момент уже сняли. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, информацию об этом пассажир пытался донести до таксиста, но безуспешно.