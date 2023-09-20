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В Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком из-за оплаты поездки по карте

В Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком из-за оплаты поездки по карте

20 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Конфликт из-за способа оплаты поездки произошел накануне, 17 сентября. Таксист брызнул пассажиру перцовым баллончиком в глаза, а после попытался отнять телефон. Произошедшее попало в обзор в камер видеонаблюдения.

В Уфе водитель такси напал на своего пассажира из-за способа оплаты поездки. Конфликт произошел накануне, 17 сентября, в ЖК «Цветы Башкирии».

Так, водитель после прибытия в пункт назначения не завершал поездку и требовал у пассажира заплатить за услугу либо наличными, либо переводом на карту. Однако оплата была выбрана по карте в приложении и деньги на тот момент уже сняли. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, информацию об этом пассажир пытался донести до таксиста, но безуспешно.

Когда терпение объяснять что-либо закончилось, парень просто вышел из автомобиля к подъезду дома. Водитель со словами о том, что не хочет никаких проблем, воспользовался перцовым баллончиком, попытался отнять мобильный телефон, а дальше, судя по видео, избил и прокатил на двери своего автомобиля.

Видео: телеграм-канал Mash Batash

Пассажир поступил в медучреждение с ожогом глаз и травмами головы. По информации МВД РБ, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Личность таксиста уже установлена, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

#Видео#Элина Сайфранова
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