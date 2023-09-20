В Уфе подорожает проезд на общественном транспорте

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Так, с 18 октября изменится стоимость проезда на двух автобусных маршрутах:
Как пояснили в администрации Уфы, стоимость проезда вне зависимости от способа оплаты будет единой — 40 рублей (в том числе по карте «Алга»). По словам перевозчика ООО «Альянс СКД», повышение стоимости проезда связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.
Ранее сегодня стало известно об изменении стоимости проезда на автобусе №207. Перевозчик называет повышение стоимости вынужденной мерой, связанной с тем, что водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо.