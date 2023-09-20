mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Уфе подорожает проезд на общественном транспорте

20 сентября 2023, 13:25

В Уфе с 18 октября подорожает проезд на автобусах №218 и №257

Повышение стоимости проезда прокомментировал перевозчик

Так, с 18 октября изменится стоимость проезда на двух автобусных маршрутах:

  • №218 «Ул. Гилева — Больница №18»
  • №257к «Ул. Дагестанская — Больница №21».

Как пояснили в администрации Уфы, стоимость проезда вне зависимости от способа оплаты будет единой — 40 рублей (в том числе по карте «Алга»). По словам перевозчика ООО «Альянс СКД», повышение стоимости проезда связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.

Ранее сегодня стало известно об изменении стоимости проезда на автобусе №207. Перевозчик называет повышение стоимости вынужденной мерой, связанной с тем, что водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо.

#Общественный транспорт#Цены на бензин#Транспорт#Цены#Автобусы#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
Подпишитесь
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Сегодня, 14:19
Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии
Сегодня, 13:00
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Сегодня, 11:03
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Сегодня, 06:21
Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит
Сегодня, 09:21
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Вчера, 09:50