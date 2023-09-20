В Уфе подорожает проезд на общественном транспорте

Как пояснили в администрации Уфы, стоимость проезда вне зависимости от способа оплаты будет единой — 40 рублей (в том числе по карте «Алга»). По словам перевозчика ООО «Альянс СКД», повышение стоимости проезда связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.