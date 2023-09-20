В ТПП РБ прошла встреча с представителями Федерации программистов Турции

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Президент организации Мустафа Чалыш рассказал, что TÜYAFED объединяет промышленные предприятия и университеты, заинтересованные в разработке передовых IT-решений. Целью является развитие и экспорт турецких IT-продуктов за рубеж. Федерация объединяет 22 тысячи компаний и 55 тысяч индивидуальных программистов Турции.
По словам президента организации, в настоящее время рынок IT-технологий и услуг постоянно растет, и турецкая сторона заинтересована во взаимодействии с российскими компаниями для того, чтобы совместно занять долю этого рынка.
Вице-президент ТПП РБ Елена Гайдерова рассказала о деятельности Палаты в интересах бизнес-сообщества Башкортостана, отметила положительный опыт работы с предпринимателями из Турецкой Республики.
Члены делегации провели презентации своих компаний, после чего встреча продолжилась В2В- переговорами российских и турецких фирм.