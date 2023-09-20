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Ковид близко? В соседнем с Башкортостаном Татарстане частично вводят ограничения

Ковид близко? В соседнем с Башкортостаном Татарстане частично вводят ограничения

20 сентября 2023, 15:19
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре соседней республики оценили вероятность возвращения масочного режима на фоне увеличения количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Inkazan.ru

Ранее Mkset сообщал, что в ряде российских регионов ввели масочный режим. Ношение масок на данный момент носит рекомендательный характер и касается только сотрудников медицинской сферы. Так, носить маски порекомендовал медикам в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.

Издание Inkazan выяснило, будет ли введено ношение масок в республике Татарстан. Как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация с заболеваемостью в Татарстане остается стабильной, добавив, однако, что отдельные учреждения могут ввести профилактические меры.

Так, по сравнению с серединой сентября 2022 года заболеваемость ковидом в республике снизилась в 8,3 раза. Ранее появился новый вариант коронавируса — штамм «Пирола», в России его еще не регистрировали.

#Общество#Коронавирус COVID-19#ОРВИ#Азамат Нухов#Коронавирус#Заболеваемость#Масочный режим
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