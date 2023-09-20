Ковид близко? В соседнем с Башкортостаном Татарстане частично вводят ограничения

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Ранее Mkset сообщал, что в ряде российских регионов ввели масочный режим. Ношение масок на данный момент носит рекомендательный характер и касается только сотрудников медицинской сферы. Так, носить маски порекомендовал медикам в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.
Издание Inkazan выяснило, будет ли введено ношение масок в республике Татарстан. Как отметили в Роспотребнадзоре, ситуация с заболеваемостью в Татарстане остается стабильной, добавив, однако, что отдельные учреждения могут ввести профилактические меры.
Так, по сравнению с серединой сентября 2022 года заболеваемость ковидом в республике снизилась в 8,3 раза. Ранее появился новый вариант коронавируса — штамм «Пирола», в России его еще не регистрировали.