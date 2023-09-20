Ковид близко? В соседнем с Башкортостаном Татарстане частично вводят ограничения

Ранее Mkset сообщал, что в ряде российских регионов ввели масочный режим. Ношение масок на данный момент носит рекомендательный характер и касается только сотрудников медицинской сферы. Так, носить маски порекомендовал медикам в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.