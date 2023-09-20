Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина с оружием идет по двору дома Киекбаева, 1 в Уфе. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, выехавшим на место сотрудникам полиции удалось установить личность вооруженного мужчины. Им оказался сотрудник службы по отлову бездомных собак.