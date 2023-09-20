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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы

Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы

20 сентября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Ранее мужчину с оружием заметили во дворе жилого дома в Советском районе Уфы.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина с оружием идет по двору дома Киекбаева, 1 в Уфе. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, выехавшим на место сотрудникам полиции удалось установить личность вооруженного мужчины. Им оказался сотрудник службы по отлову бездомных собак.

— На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которыми установлен указанный мужчина. В ходе опроса выяснилось, что он является работником службы по отлову бездомных собак, все необходимые документы у него были при себе. Так же при мужчине была пневматическая винтовка, — сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.
#Уфа#Мвд#Оружие#Новости Уфы#Азамат Нухов#Происшествие#Пневматическое оружие
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