В Башкирии будущие автолюбители все чаще предпочитают онлайн-обучение

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Подчеркнем общероссийский тренд — согласно статистике «Известий», в России в принципе сокращается число работающих автошкол. В частности, по информации платформы «Контур.Фокус» (занимается проверкой контрагентов), с января 2021 г. по март 2023 г. оно уменьшилось более чем на 15% — с 7 тыс. до 5,96 тыс. Примечательно, что около 10 лет назад в России насчитывалось около 14 тыс. автошкол. В числе ключевых причин закрытия почти тысячи школ представители образовательных учреждений называют трудности из-за санкций и ухода иностранных автопроизводителей, а также, как следствие, и рост цен на сами машины и комплектующие. При этом экономическая ситуация в целом повлияла на объем потенциальных учеников.
Важная тенденция последних лет в автошколах — нарастающий интерес к обучению в режиме онлайн. Этот формат популярен среди учеников, поскольку они могут проходить занятия в удобное время и не приезжать в учебный класс. Это подходит и самим автошколам, так как позволяет экономить на оснащении учебных классов, а также расширяет выбор преподавателей, которые могут находиться в другом городе. Кроме того, дистанционный формат позволяет автошколе не получать заключения ГИБДД на свои учебные классы — ведь все учатся из дома.
В качестве локального примера можно привести статистику уфимской автошколы «Автоландия», которая в целом подтверждает федеральную тенденцию. Так, по словам замдиректора Дима Зинурова, в текущем году на их онлайн-курс пришло на 20% больше учеников по сравнению с прошлым годом. При этом всего около 60% их учеников проходят теоретическую часть обучения в онлайн-формате. Дим Зинуров подчеркивает, что на показателях успеваемости такой подход в целом не сказывается.
Лояльность аудитории к онлайн-формату была воспитана, в том числе, во время пандемии коронавируса, когда альтернатив в учебном процессе попросту не было. Это подтолкнуло даже несетевые автошколы к разработке мобильных приложений, у которых в каждом отдельном случае есть своя специфика. Стоит отметить, что так или иначе такой формат оказывается доступным практически для всех пользователей мобильных телефонов. Стоит отметить, что приложения позволили минимизировать затраты автошкол на преподавателей, поскольку в этом формате теория подается в форме обучающих видеороликов, записанных заранее, а учителя — работают «на подхвате», разбирая вопросы студентов.
В завершение добавим, что закрытие автошкол по стране — довольно яркий показатель того, что без должного финансирования у школ не будет мотивации добросовестно готовить водителей. Как минимум потому, что практическая часть обучения всегда проходит на площадках и с использованием автомобилей. И эту учебно-материальную базу нужно поддерживать в соответствующем состоянии и периодически обновлять. Очевидно, что в нынешних условиях эта мера требует большего количества средств — и либо в финансировании будет в той или иной форме будет принимать участие государство, либо оплачивать возросшие расходы придется самим будущим автолюбителям.