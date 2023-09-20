В Башкирии будущие автолюбители все чаще предпочитают онлайн-обучение

Подчеркнем общероссийский тренд — согласно статистике «Известий», в России в принципе сокращается число работающих автошкол. В частности, по информации платформы «Контур.Фокус» (занимается проверкой контрагентов), с января 2021 г. по март 2023 г. оно уменьшилось более чем на 15% — с 7 тыс. до 5,96 тыс. Примечательно, что около 10 лет назад в России насчитывалось около 14 тыс. автошкол. В числе ключевых причин закрытия почти тысячи школ представители образовательных учреждений называют трудности из-за санкций и ухода иностранных автопроизводителей, а также, как следствие, и рост цен на сами машины и комплектующие. При этом экономическая ситуация в целом повлияла на объем потенциальных учеников.