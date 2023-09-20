ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По данным ЦБ России, годовая инфляция в Башкортостане в августе текущего года составила 3,7%. Отмечается, что в месяцем ранее, в июле, показатель составлял 2,8%. Несмотря на это уровень годовой инфляции в регионе все же остается ниже, чем по России в целом и по Приволжскому федеральному округу (5,15% и 4,69% соответственно).
Цены повысились на товары как продовольственного, так и непродовольственного сегмента. В частности, среди продуктов питания существенно выросли цены на импортные товары, к примеру фрукты: апельсины, лимоны, яблоки, груши и бананы.
Также цены выросли на продукты животного происхождения: говядину, свинину, мясо птицы и яйца. В ЦБ России рост цен связывают с увеличением стоимости импортных кормовых добавок и вакцин на фоне ослабления рубля, а также возросших расходов производителей и переработчиков мяса на транспорт и персонал, обслуживание зарубежного оборудования.
Среди непродовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на стройматериалы, а также легковые автомобили и моторное топливо. Отмечается, что ослабление рубля и повышение спроса привели к увеличению темпов прироста цен как на новые, так и на подержанные импортные автомобили.
«Превышение спроса над предложением на внутреннем топливном рынке стало причиной роста оптовых цен на моторное топливо. Это обусловило больший, чем в прошлом месяце, годовой прирост цен на него в рознице», — отмечают в ЦБ.
Помимо этого, увеличились годовые темпы прироста цен на внутренние авиаперёлеты, подорожали турпутевки и услуги такси.
В целях снижения темпов инфляции, ЦБ с 18 сентября повысил ключевую ставку до 13%. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.