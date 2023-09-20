ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси

По данным ЦБ России, годовая инфляция в Башкортостане в августе текущего года составила 3,7%. Отмечается, что в месяцем ранее, в июле, показатель составлял 2,8%. Несмотря на это уровень годовой инфляции в регионе все же остается ниже, чем по России в целом и по Приволжскому федеральному округу (5,15% и 4,69% соответственно).