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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Годовая инфляция в Башкирии в августе составила 3,7%

ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси

20 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI

Годовая инфляция в Башкирии в августе составила 3,7%

Отчет об уровне головой инфляции в республике публикует пресс-служба Центрального банка России

По данным ЦБ России, годовая инфляция в Башкортостане в августе текущего года составила 3,7%. Отмечается, что в месяцем ранее, в июле, показатель составлял 2,8%. Несмотря на это уровень годовой инфляции в регионе все же остается ниже, чем по России в целом и по Приволжскому федеральному округу (5,15% и 4,69% соответственно).

Цены повысились на товары как продовольственного, так и непродовольственного сегмента. В частности, среди продуктов питания существенно выросли цены на импортные товары, к примеру фрукты: апельсины, лимоны, яблоки, груши и бананы.

Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов
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Также цены выросли на продукты животного происхождения: говядину, свинину, мясо птицы и яйца. В ЦБ России рост цен связывают с увеличением стоимости импортных кормовых добавок и вакцин на фоне ослабления рубля, а также возросших расходов производителей и переработчиков мяса на транспорт и персонал, обслуживание зарубежного оборудования.

Среди непродовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на стройматериалы, а также легковые автомобили и моторное топливо. Отмечается, что ослабление рубля и повышение спроса привели к увеличению темпов прироста цен как на новые, так и на подержанные импортные автомобили.

«Превышение спроса над предложением на внутреннем топливном рынке стало причиной роста оптовых цен на моторное топливо. Это обусловило больший, чем в прошлом месяце, годовой прирост цен на него в рознице», — отмечают в ЦБ.

Помимо этого, увеличились годовые темпы прироста цен на внутренние авиаперёлеты, подорожали турпутевки и услуги такси.

В целях снижения темпов инфляции, ЦБ с 18 сентября повысил ключевую ставку до 13%. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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