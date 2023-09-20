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Сбер откроет офис исламского финансирования в Республике Башкортостан

Сбер откроет офис исламского финансирования в Республике Башкортостан

20 сентября 2023, 07:59
Фото: Сбер
Сбербанк в ближайшие месяцы планирует открыть в Уфе офис исламского финансирования. Об этом на прошедшей недавно конференции «Перспективы развития исламского финансирования в Республике Башкортостан», организованной Сбером, рассказал старший вице-президент банка Олег Ганеев.

В офисе будут предоставляться услуги, соответствующие требованиях шариатских стандартов: дебетовые карты, текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговое финансирование, доверительное управление (ДУ) «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции» и др. На текущий момент ведется работа над наиболее востребованными продуктами: ипотечное кредитование, финансирование застройщиков, кредитование оборотных средств для юридических лиц и продажа в рассрочку. На конференции также обсудили перспективы развития этого направления в республике после принятия закона о партнерском финансировании, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Новый закон устанавливает экспериментальный правовой режим деятельности по партнёрскому финансированию на территории четырех регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Дагестан и Чеченской республики.

— Башкортостан является стратегически важным регионом в силу своих богатых традиций, истории и культуры, и мы видим большой потенциал для развития партнёрского финансирования в республике. Для нашего нового офиса в Уфе будет разработан уникальный интерьер и особая форма одежды для сотрудников, а клиенты смогут воспользоваться широким перечнем услуг. В дальнейшем мы планируем расширить деятельность до пяти флагманских офисов на территории России, включая Москву, — отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

На конференции также выступили председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Они рассказали об опыте Сбера в развитии исламского финансирования и разработке специальных решениях, которые поспособствуют развитию данного сектора. Перед участниками с приветственным словом выступил Марат Кашапов, председатель отделения Банка России — национального банка по Республике Башкортостан. О значимости исламского финансирования с теологической точки зрения и об уже имеющихся общих проектах Духовного управления мусульман (ДУМ) региона и Сбербанка рассказал председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек — ключевых участников рынка исламского финансирования, среди которых были представители органов власти, духовенства и бизнеса.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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