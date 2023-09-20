Сбер откроет офис исламского финансирования в Республике Башкортостан

В офисе будут предоставляться услуги, соответствующие требованиях шариатских стандартов: дебетовые карты, текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговое финансирование, доверительное управление (ДУ) «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции» и др. На текущий момент ведется работа над наиболее востребованными продуктами: ипотечное кредитование, финансирование застройщиков, кредитование оборотных средств для юридических лиц и продажа в рассрочку. На конференции также обсудили перспективы развития этого направления в республике после принятия закона о партнерском финансировании, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Новый закон устанавливает экспериментальный правовой режим деятельности по партнёрскому финансированию на территории четырех регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Дагестан и Чеченской республики.