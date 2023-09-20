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В Уфе ремонт гостиницы «Биатлон» обойдется в 70,4 млн рублей

Ремонт гостиницы в Уфе обойдется бюджету республики в 70,4 млн рублей

20 сентября 2023, 09:56
Фото: Яндекс Карты// Яндекс

В Уфе ремонт гостиницы «Биатлон» обойдется в 70,4 млн рублей

В ходе торгов начальная стоимость контракта снизилась почти на 12%, следует из информации на портале госзакупок

Гостиницу «Биатлон» в Уфе отремонтирует ООО «Вентсервис». Услуги по ремонту здания обойдутся в 70,4 млн рублей при начальной цене контракта 79,9 млн. Таким образом, цена в ходе конкурса цена снизилась почти на 12%. В качестве заказчика проекта выступила спортивная школа олимпийского резерва по биатлону. Работы будут оплачиваться за счет субсидии из регионального бюджета.

Как сообщается в документации, срок окончания работ — до декабпя 2023 года. За это время подрядчику необходимо будет уложить в помещениях керамогранит и ламинат, провести облицовку стен и потолков плиткой, а также отремонтировать системы водо- и электроснабжения.

#Общество#Ремонт#Бюджет#Госзакупки#Гостиница#Азамат Нухов#Туризм и индустрия гостеприимства#Ремонтные работы
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