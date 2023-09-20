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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Полиция в Уфе начала проверку по заявлению «Уралсиба»

Полиция в Уфе начала проверку по заявлению «Уралсиба»

20 сентября 2023, 07:25
Фото: Максим Кимерлинг / 1MI
Ранее банк обратился в правоохранительные органы с связи с потерей средств своих клиентов.

Несколько человек заключили договор с сотрудницей банка «Уралсиб» Лилией Тахаутдиновой с передачей ей личных средств, однако после этого обратно получить их они уже не смогли. Женщина просто исчезла со всеми накоплениями.

Руководство банка обратилось в полицию с заявлением на сотрудницу. В настоящий момент ведётся следственная проверка по выяснению обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

Сумма, полученная Лилией Т., пока неизвестна.

Ранее Mkset сообщал, что один из банков Башкирии аннулировал лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария.

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