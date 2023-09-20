Полиция в Уфе начала проверку по заявлению «Уралсиба»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Несколько человек заключили договор с сотрудницей банка «Уралсиб» Лилией Тахаутдиновой с передачей ей личных средств, однако после этого обратно получить их они уже не смогли. Женщина просто исчезла со всеми накоплениями.
Руководство банка обратилось в полицию с заявлением на сотрудницу. В настоящий момент ведётся следственная проверка по выяснению обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».
Сумма, полученная Лилией Т., пока неизвестна.
Ранее Mkset сообщал, что один из банков Башкирии аннулировал лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария.