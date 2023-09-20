Проезд в автобусе в Уфе подорожает до 40 рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Отныне цена проезда на автобусе №207 будет составлять 40 рублей. Об этом рассказал телеграм- канал UTV.
Данный маршрут следует от отправной точки «Уфимский ДОК» и заканчивает на конечной остановке «Музей Нестерова». Перевозчиком является НПОУ ИЦ «Техника». Стоит отметить, что организация обслуживает только один автобус по городу.
Как сообщили в компании, цены не поднимались на протяжении двух лет, сейчас же это вынужденная мера, поскольку водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо.
Ранее мы сообщали о том, что один из популярных маршрутов Уфы изменил схему движения.