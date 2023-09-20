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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Проезд в автобусе в Уфе подорожает до 40 рублей

Проезд в автобусе в Уфе подорожает до 40 рублей

20 сентября 2023, 08:31
Фото: Артём Черненко / 1MI
По новой стоимости пассажирам придётся ездить уже с понедельника, 25 сентября.

Отныне цена проезда на автобусе №207 будет составлять 40 рублей. Об этом рассказал телеграм- канал UTV.

Данный маршрут следует от отправной точки «Уфимский ДОК» и заканчивает на конечной остановке «Музей Нестерова». Перевозчиком является НПОУ ИЦ «Техника». Стоит отметить, что организация обслуживает только один автобус по городу.

Как сообщили в компании, цены не поднимались на протяжении двух лет, сейчас же это вынужденная мера, поскольку водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо.

#Уфа#Автобус#Новости Уфы#Транспорт#Анна Савельева#Стоимость проезда
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