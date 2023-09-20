«Холмогоры» вырастут в над Кошкиным лесом: мэрия Уфы изменила проект застройки

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Мэрия Уфы согласилась внести изменения в проект планировки и проект межевания территории вокруг Кошкиного леса. Сделано это на основании обращения застройщика.
По предыдущему проекту в северной части Кошкиного леса планировалось строительство трёх девятиэтажек в рамках проекта «Холмогоры», а также домов не выше 11 этажей. Раньше на территории ЖК «Холмогоры» находились садовые участки, теперь там строительная площадка.
Однако теперь вместо девятиэтажек застройщик хочет уместить туда высотки. По экспликации, указанной в новом проекте, север Кошкиного леса будет застроен домами до 21 этажа. А ЖК «Холмогоры» вырастут до 25 этажей (со встроенными помещениями и паркингом. Если раньше планировалось, что население жилого комплекса в этой части леса будет 1900 человек, то теперь на этом пятачке предлагают разместить 4 242 человека.
При этом вместимость школы по новому проекту увеличили всего на 100 учащихся, а детского садика — на 125 воспитанников. Если раньше площадь школьного двора предполагалась в 3,4 гектара, то теперь её хотят разместить на одном земельном участке с детским садиком площадью 2,81 га.
Кроме этого, планируется построить пятиэтажный паркинг на 266 мест, а также торгово-административный комплекс, которого не было в предыдущем проекте. На его месте в чертежах был МФЦ.
Напомним, застройщиком территории выступает специализированный застройщик «Стратег» Ахмедзянова Владлена Альбертовича. По данным СПАРК, в 2020 году Арбитражный суд Республики Башкортостан взыскал с бизнесмена 37,5 тысяч рублей в пользу ООО «Монарх Бизнес-клуб Урал» за неуплату части товара.
Для того, чтоб осуществить задуманное, застройщику предстоит снести индивидуальные частные дома и бесхозные постройки. О том, как развивалось противостояние вокруг Кошкиного леса, мы рассказывали ранее.