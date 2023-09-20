«Холмогоры» вырастут в над Кошкиным лесом: мэрия Уфы изменила проект застройки

Однако теперь вместо девятиэтажек застройщик хочет уместить туда высотки. По экспликации, указанной в новом проекте, север Кошкиного леса будет застроен домами до 21 этажа. А ЖК «Холмогоры» вырастут до 25 этажей (со встроенными помещениями и паркингом. Если раньше планировалось, что население жилого комплекса в этой части леса будет 1900 человек, то теперь на этом пятачке предлагают разместить 4 242 человека.