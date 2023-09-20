Госстрахование добровольцев вошло в осенние инициативы ЕР в Госдуме

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Ключевым вопросом единороссы назвали выработку реально работающего механизма госстрахования добровольцев, заключивших контракт с российской армией. В настоящее время добровольцев страхуют за счёт федеральной казны, но пока нет механизма реализации нормы. Выдвинутый рабочей группой по вопросам СВО проект должен решить данную проблему, пишет rostovgazeta.ru.
Ещё один важный законопроект приравнивает работодателей, нанимающих участников спецоперации, к социальным предпринимателям и наделяет их правом на соответствующие льготы.
Кроме того, законопроект о расширении государственной поддержки волонтёров уже находится на рассмотрении депутатов Госдумы.
Также «Единая Россия» подала на рассмотрение проект закона, касающегося возможности наследования права на бесплатный земельный участок членами семей героев России, героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Напомним, сейчас право на эту льготу имеют исключительно сами герои. Правительство РФ заявило о поддержке этой инициативы.
Бюджет на следующие три года будет внесён в Государственную думу уже до октября текущего года. В нём будут учтены пункты народной программы ЕР.
По словам заместителя главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, в этом бюджете социальная составляющая увеличена. Например, согласно инициативе президента РФ, в 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%. Единороссы заявили, что возьмут на контроль исполнение данного решения.
Исаев отметил, что в октябре текущего года Госдума рассмотрит законопроект о ежегодной индексации пособия по безработице. Проект будут рассматривать во втором и третьем чтениях.
Партийный сайт ER.RU сообщает, что в рамках осенней сессии Госдумы будет рассмотрена инициатива по наказанию военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.