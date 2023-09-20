Госстрахование добровольцев вошло в осенние инициативы ЕР в Госдуме

Также «Единая Россия» подала на рассмотрение проект закона, касающегося возможности наследования права на бесплатный земельный участок членами семей героев России, героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Напомним, сейчас право на эту льготу имеют исключительно сами герои. Правительство РФ заявило о поддержке этой инициативы.