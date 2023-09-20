Глава Башкирии рассказал, когда начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Правительством было принято решение не трогать памятник раньше даты празднования юбилея города. После названного срока будут проведены необходимые экспертизы, а сама реконструкция начнётся, предположительно, в 2024 году.
Такое решение было принято в связи с тем, что для проведения масштабных работ памятник, предположительно, придётся перевозить в цех.
Ранее Mkset сообщал о реконструкции на улице Октябрьской революции. В будущем это место будет оборудовано широкими мостовыми и тротуарами.