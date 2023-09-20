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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Глава Башкирии рассказал, когда начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву

Глава Башкирии рассказал, когда начнётся реконструкция памятника Салавату Юлаеву

20 сентября 2023, 06:37
Фото: mkset.ru
По словам Радия Хабирова, начало работ по реконструкции запланировано после празднования 450-летия Уфы.

Правительством было принято решение не трогать памятник раньше даты празднования юбилея города. После названного срока будут проведены необходимые экспертизы, а сама реконструкция начнётся, предположительно, в 2024 году.

Такое решение было принято в связи с тем, что для проведения масштабных работ памятник, предположительно, придётся перевозить в цех.

Ранее Mkset сообщал о реконструкции на улице Октябрьской революции. В будущем это место будет оборудовано широкими мостовыми и тротуарами.

#Общество#Уфа#Реконструкция#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават Юлаев#Юбилей#Анна Савельева
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