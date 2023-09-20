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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит

Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит

20 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Работа запланирована на ближайшие годы и завершится к 2030 году.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о формировании «штурмовой группы» властей, которая займется предвидением перспектив развития республики до 2030 года. Он отметил, что предсказывать на такой долгий срок — это риск, но все же руководство решило взяться за эту задачу, чтобы создать ясное видение будущего и двигаться в его направлении.

По словам Хабирова, прогноз будет детализированным и охватывающим экономическое и социальное развитие региона на ближайшие годы. Они планируют завершить эту работу к концу 2023 года.

«Там будут ответы на важнейшие запросы общества», — пообещал Хабиров.
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
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