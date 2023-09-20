Где можно сделать прививку от гриппа в Уфе в 2023 году?

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Updated Сегодня, 11:48
Как в Уфе сделать прививку от гриппа и что нужно знать о вакцинации в нынешнем сезоне — выясняем вместе с медицинскими специалистами.
На сегодняшний день в Уфу поступили партии противогриппозных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» — всего 842 тыс. доз. Обе эти вакцины являются отечественными препаратами последнего поколения, которые содержат актуальные штаммы вируса.
Для взрослого населения применяют препарат «Совигрипп» — трехкомпонентную вакцину, которая содержит три инактивированных штамма гриппа. Детей прививают «Ультрикс Квадри», которая защищает сразу от четырех штаммов инфекции. Если вакциной «Совигрипп» можно прививать только от 18 лет, то спектр применения «Ультрикс Квадри» более широк — использование препарата разрешено от 6 месяцев до 60 лет.
Врач-эпидемиолог Фания Сахабутдинова:
«Вакцинация против гриппа на 70-90% предотвращает заболеваемость гриппом среди здоровых людей младше 65 лет и на 30-70% снижает вероятность госпитализаций по причине развития пневмоний и других осложнений гриппа среди пожилых людей старше 65 лет. Вакцины против гриппа содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, то есть те, которые будут циркулировать в мире в предстоящий эпидемический сезон. Поэтому ежегодная вакцинация приводит к развитию иммунитета на те штаммы вирусов гриппа, которые присутствуют в данной вакцине и которые ожидаются в эту эпидемию».
Вакцинацию от гриппа советуют проходить всем гражданам, но есть категории населения, для которых прививка обязательна. К ним относят:
Всем категориям граждан прививки делаются бесплатно в медучреждениях по месту прописки либо выездными бригадами по месту учебы или службы.
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин:
«Первые вспышки заболеваемости гриппом, как правило, приходятся на октябрь–ноябрь. Вакцинацию рекомендуется проводить с августа по декабрь. В текущем эпидсезоне-2023 в рамках национального календаря прививок мы планируем привить более 1,8 млн человек. В первую очередь это школьники, дошкольники, педагоги и врачи, люди старше 60 лет и „хроники“».
Медики предупреждают, что особенность нынешнего эпидсезона в том, что возможно одновременное заражение и ковидом, и гриппом. Также для ребенка небезопасно, если он, переболев одним инфекционным заболеванием, тут же заражается другим. Всё это создает угрозу для здоровья и даже жизни малыша.
Важно! Грипп у детей может протекать тяжело. Наиболее частые осложнения — отиты, пневмонии, кардиты, стенозы гортани. Но не исключены более тяжелые осложнения, которые могут остаться у ребенка на всю жизнь и даже привести к летальному исходу.
В детском саду могут потребовать привить ребенка, но решение о вакцинации должно приниматься только родителями. Насильно никто не вправе заставлять малыша прививаться. Но родители должны настоять на обязательном осмотре у педиатра перед вакцинацией.
Как и для детей дошкольного возраста, вакцинация от гриппа для школьников является не обязательной, но рекомендованной. Это означает, что родители вправе написать отказ от прививки от гриппа для своего ребенка.
Для юных россиян отсутствие прививки от гриппа может грозить временным отказом в приеме в образовательные учреждения при угрозе возникновения эпидемий.
В России ежегодно тысячи будущих мам заболевают гриппом. Беременные относятся к группе риска по тяжелому течению респираторных инфекций, в том числе и гриппа. Эта болезнь очень опасна для будущего малыша. Заболевание повышает процент невынашивания беременности увеличивает риск аномалий развития плода и врожденных заболеваний у малыша.
В Уфе беременные могут выбрать одну из двух вакцины от гриппа: «Совигрипп» или «Ультрикс Квадри», обе они разрешены к применению во 2-м и 3-м триместрах беременности.
Поствакцинальные осложнения могут быть местными или общими. К местным относятся покраснение, отечность, уплотнение кожи в месте укола, а к общим — субфебрильная температура, головная боль, общее недомогание.
«Появление побочных эффектов — нормальная реакция организма на прививку. Неприятные симптомы, как правило, сами исчезают в течение 2-3 дней. Стандартные действия: ограничить прием тяжелой пищи, активизировать питьевой режим, дышать чистым воздухом, не допускать физических и умственных перегрузок», — советует врач-педиатр Дарья Захарова.
Чтобы снизить выраженность поствакцинальных реакций, сразу после прививки рекомендуется принять адсорбенты, в течение 1-2 дней соблюдать спокойный режим дня.
Возможны и тяжелые реакции на вакцину, которые зависят от индивидуальных особенностей организма пациента. Именно поэтому перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача и убедиться в отсутствии противопоказаний к тому или иному препарату. Возможность вакцинации для беременных, детей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет только врач, исходя из состояния пациента.
В Уфе бесплатную прививку от гриппа в 2023 года можно сделать в поликлиниках по месту жительства или работы.
Пункты вакцинации в медучреждениях Уфы работают без перерывов и выходных с 8 часов утра до 8 часов вечера по адресам:
В региональном минздраве напоминают, что предприятия и организации могут напрямую обратиться в любое медучреждение по ближайшей локации с официальным письмом и просьбой провести вакцинацию трудового коллектива по месту работы.