Где можно сделать прививку от гриппа в Уфе в 2023 году?

Медики предупреждают, что особенность нынешнего эпидсезона в том, что возможно одновременное заражение и ковидом, и гриппом. Также для ребенка небезопасно, если он, переболев одним инфекционным заболеванием, тут же заражается другим. Всё это создает угрозу для здоровья и даже жизни малыша.