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Posted 20 сентября 2023, 09:21

Published 20 сентября 2023, 09:21

Modified 20 сентября 2023, 10:03

Updated 20 сентября 2023, 10:03

Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит

Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит

20 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI.
Работа запланирована на ближайшие годы и завершится к 2030 году.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о формировании «штурмовой группы» властей, которая займется предвидением перспектив развития республики до 2030 года. Он отметил, что предсказывать на такой долгий срок — это риск, но все же руководство решило взяться за эту задачу, чтобы создать ясное видение будущего и двигаться в его направлении.

По словам Хабирова, прогноз будет детализированным и охватывающим экономическое и социальное развитие региона на ближайшие годы. Они планируют завершить эту работу к концу 2023 года.

«Там будут ответы на важнейшие запросы общества», — пообещал Хабиров.
#Виалина Ахсанова#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы
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