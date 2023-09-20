Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит

Posted 20 сентября 2023, 09:21
Published 20 сентября 2023, 09:21
Modified 20 сентября 2023, 10:03
Updated 20 сентября 2023, 10:03
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о формировании «штурмовой группы» властей, которая займется предвидением перспектив развития республики до 2030 года. Он отметил, что предсказывать на такой долгий срок — это риск, но все же руководство решило взяться за эту задачу, чтобы создать ясное видение будущего и двигаться в его направлении.
По словам Хабирова, прогноз будет детализированным и охватывающим экономическое и социальное развитие региона на ближайшие годы. Они планируют завершить эту работу к концу 2023 года.
«Там будут ответы на важнейшие запросы общества», — пообещал Хабиров.