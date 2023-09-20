Эксперт подробно рассказал о выборе натурального меда

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Он также отметил, что как правило мед классифицируют по виду растений, с которых был собран нектар. Условно эти категории делят на гречишный мед (темный и прозрачный), донниковый (густой и светлый), акациевый (жидкий и светлый), пишет NEWS.ru.
Также эксперт акцентировал внимание, что плотность натурального продукта нежная и тонкая. Он легко растирается пальцами и впитывается в кожу. А при растирании искусственного меда на пальцах останутся комочки.
Эксперт добавил, что приобретая мед на ярмарках и рынках, необходимо посмотреть на его внешний вид. Только качественный натуральный продукт, при комнатной температуре, наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, образовывая горку на поверхности.
«При покупке стоит пробовать мед, который понравился по всем внешним признакам: натуральный продукт слегка раздражает слизистую оболочку рта и создает ощущение пощипывания. Если же мед просто сладкий — он, скорее всего, разбавлен сахаром», — заключил Дружинин.