Укравшая драгоценности на 12 млн рублей в Уфе продавец сделала громкое заявление

Напомним, подсудимая ранее переехала из Дзержинска в Уфу, где устроилась на работу в один из ювелирных магазинов. В ноябре 2022 года девушка похитила из магазина ювелирных украшений на сумму порядка 12 млн рублей, после чего попыталась скрыться.