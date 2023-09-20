Укравшая драгоценности на 12 млн рублей в Уфе продавец сделала громкое заявление

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Девушка, обвиняемая в краже ювелирных изделий на сумму 12 млн рублей, беременна. Об этом в ходе судебного заседания заявил адвокат подсудимой. Он также ходатайствовал о приобщении к материалам уголовного дела справки о наличии беременности подсудимой. Суд, с учетом мнения сторон, удовлетворил указанное ходатайство.
Напомним, подсудимая ранее переехала из Дзержинска в Уфу, где устроилась на работу в один из ювелирных магазинов. В ноябре 2022 года девушка похитила из магазина ювелирных украшений на сумму порядка 12 млн рублей, после чего попыталась скрыться.
Позднее она пояснила, что похитить украшения её уговорили. На данный момент местонахождение драгоценностей неизвестно, по словам девушки, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки.