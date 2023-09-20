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Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд

Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд

20 сентября 2023, 05:41
Фото: Photobank Ura Media / mkset.ru
Накануне, 19 сентября, Кировский районный суд взял на рассмотрение иск экс-судьи конституционного суда республики.

Мунир Валеев занимал должность судьи КС на протяжении трёх лет в период с 2019 по 2022 год, а ещё ранее являлся председателем районного суда, в который он и направил иск, пока его не сняли с поста в связи с нарушением дисциплины.

Сейчас бывший судья хочет добиться от Администрации Радия Хабирова признания для себя права на ежемесячные выдачи пенсии и выходного пособия.

Как сообщает телеграм-канал Кировского РС, в заседании объявлен перерыв до 22 сентября.

#Общество#Суд#Пенсия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пособие#Анна Савельева#Судья#КС Башкирии#Мунир Валеев#Районный суд#Администрация Радия Хабирова
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