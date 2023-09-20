Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Мунир Валеев занимал должность судьи КС на протяжении трёх лет в период с 2019 по 2022 год, а ещё ранее являлся председателем районного суда, в который он и направил иск, пока его не сняли с поста в связи с нарушением дисциплины.
Сейчас бывший судья хочет добиться от Администрации Радия Хабирова признания для себя права на ежемесячные выдачи пенсии и выходного пособия.
Как сообщает телеграм-канал Кировского РС, в заседании объявлен перерыв до 22 сентября.