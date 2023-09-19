ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!

Для начала остановимся на самом ЖК. Сама концепция — «город в городе» — предполагает не только функциональный внешний периметр (магазины, кафе, салоны и т. д.), но и полностью приватный внутренний двор с изысканным цветочным садом и продуманным ландшафтным дизайном. Двор, который представляет собой масштабную гостиную под открытым небом, органично сочетает в себе территории для взрослых и детей — как для активного, так и спокойного отдыха. Для детей, часы которых показывают время приключений примерно всегда, застройщик организует две игровые зоны для разных возрастов, батут, песочницу, набор качелей, альпинарий, сад камней и многое другое. Появятся здесь и эксклюзивные точки притяжения — сухой ручей и светомузыкальный фонтан. Разумеется, во дворе разместится и спортивная площадка с зоной тренажеров и свободной территорией для игр и занятий йогой.