ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!

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Published Сегодня, 09:50
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ЖК «Зорге.Премьер», который в настоящее время строит ГК «Жилстройинвест», еще до непосредственного начала работ позаботился о том, чтобы решить эту сложную задачу и угодить даже самым привередливым.
В первую очередь, отметим, что «Зорге.Премьер» — это элитный жилой комплекс в одном из самых тихих и зеленых уголков Уфы. Проект ЖК разработан в архитектурном бюро «Проспект» под руководством Александра Сафарова, который ранее спроектировал такие знаковые для уфимцев жилые комплексы, как «Аристократ», «Символ», IDEL TOWER.
Для начала остановимся на самом ЖК. Сама концепция — «город в городе» — предполагает не только функциональный внешний периметр (магазины, кафе, салоны и т. д.), но и полностью приватный внутренний двор с изысканным цветочным садом и продуманным ландшафтным дизайном. Двор, который представляет собой масштабную гостиную под открытым небом, органично сочетает в себе территории для взрослых и детей — как для активного, так и спокойного отдыха. Для детей, часы которых показывают время приключений примерно всегда, застройщик организует две игровые зоны для разных возрастов, батут, песочницу, набор качелей, альпинарий, сад камней и многое другое. Появятся здесь и эксклюзивные точки притяжения — сухой ручей и светомузыкальный фонтан. Разумеется, во дворе разместится и спортивная площадка с зоной тренажеров и свободной территорией для игр и занятий йогой.
Важно, что проект предусмотрел все необходимые элементы системы безопасности. Так, изолированная от посторонних территория «Зорге.Премьер» будет оснащена камерами наблюдения, получит собственный пункт охраны с мгновенным реагированием и обеспечит порядок во всем ЖК. При этом сама логика расположения детских, спортивных и прогулочных пространств во внутреннем дворе позволит жильцам не беспокоиться о безопасности детей во время игр и прогулок.
Важная деталь к портрету счастливого детства в «Зорге.Премьер» — продуманные удобства для четвероногих друзей. Так, в ЖК обустроят специальные зоны для прогулок, а в самом доме предусмотрены лапомойки, чтобы питомцы не заносили грязь в квартиру.
Сама география расположения жилого комплекса заочно заботится о детстве. Так, рядом находятся школа и детский садик, есть клубы раннего развития, медицинские центры. В нескольких минутах от «Зорге.Премьер» расположен один из главных детских магнитов во всей Уфе — парк аттракционов: здесь работают несколько десятков самых разнообразных аттракционов, некоторые из которых входят в десятку лучших по стране. Мир праздника и детского веселья логично продолжается в парке культуры и отдыха им. М. Гафури, где есть действительно большая и увлекательная игровая площадка. В теплое время года здесь организуют всевозможные детские активности, прогулки на лошадках, картинг, один из самых больших фонтанов в городе, зимой — огромный каток для всех и каждого.
Тут же можно прокатиться на колесе обозрения, которое позволит ребенку полюбоваться городом с высоты птичьего полета, причем иллюминация самого колеса приятно вторит вечерним огням, каждый вечер освещающим целую столицу. Не стоит забывать про планетарий, где можно посмотреть уникальные полнокупольные программы и заглянуть в настоящий телескоп. Здесь же, по соседству, ждет своих зрителей Русский драмтеатр, куда можно сходить не только за сказками в новогодние каникулы, но и на актуальные спектакли для подростков в течение театрального сезона.
Не последний элемент в этом наборе — целый ряд ресторанных комплексов в шаговой доступности. Даже обычный семейный ужин здесь может стать настоящим праздником — что уж говорить про возможность организовать там детский день рождения! Кроме того, для всех желающих рядом находится фитнес-центр, где ребенка можно приучать к здоровому образу жизни, научить плавать.
Вишенка на этом торте — возможность оказаться буквально «на природе». Речь про тропу здоровья «Воронки», которая расположена в зеленой зоне в непосредственной близи от строящегося ЖК «Зорге.Премьер» и включает в себя более 3 км дорожек как для пешеходов, так и велосипедистов. Для семейных прогулок предусмотрены ряд смотровых площадок, зоны отдыха со скамейками и оригинальные скульптуры, которые радуют глаз.
Офис продаж ЖК «Зорге.Премьер» находится по адресу Уфа, ул. Зорге, 73. Телефон: +7 (347) 200-12-83. Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://zorge-premier.ru.
Реклама. Застройщик ООО СЗ «Зорге Премьер-Жилстройинвест» ИНН 0278961215 ОГРН 1200200046331. Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.