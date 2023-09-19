В Уфе загорелся многоквартирный дом: было эвакуировано 150 человек

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
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Updated Сегодня, 16:34
Сегодня, 19 сентября, в многоквартирном доме по улице Столярова в Уфе вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ на место были направлены силы и средства министерства по повышенному рангу.
— По прибытии пожарных подразделений, происходило горение домашнего имущества в одной из квартир на 14 этаже многоквартирного жилого дома, а также пламя из окна, — проинформировали в МЧС РБ.
Известно, что эвакуировано по лестничным маршам было около 150 человек. К счастью, пожар был ликвидирован, а пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины пожара устанавливаются.