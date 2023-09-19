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Published Сегодня, 16:29

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Updated Сегодня, 16:34

В Уфе загорелся многоквартирный дом: было эвакуировано 150 человек

В Уфе загорелся многоквартирный дом: было эвакуировано 150 человек

19 сентября 2023, 16:29
Фото: 1MI
Пожара начался вечером 19 сентября в доме №3 по улице Столярова, сообщили в МЧС РБ.

Сегодня, 19 сентября, в многоквартирном доме по улице Столярова в Уфе вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ на место были направлены силы и средства министерства по повышенному рангу.

Фото: МЧС РБ
— По прибытии пожарных подразделений, происходило горение домашнего имущества в одной из квартир на 14 этаже многоквартирного жилого дома, а также пламя из окна, — проинформировали в МЧС РБ.

Известно, что эвакуировано по лестничным маршам было около 150 человек. К счастью, пожар был ликвидирован, а пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины пожара устанавливаются.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Пожар#Новости Уфы#Пожар в жилом доме
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