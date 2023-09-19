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В Уфе поймали группу обнальщиков, которые выручили более 20 миллионов рублей

В Уфе поймали группу обнальщиков, которые выручили более 20 миллионов рублей

19 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Такую внушительную сумму группа «заработала» в период с 2016 по 2018 года.

В Уфе к трем годам лишения свободы приговорили к преступную группировку, которая с 2016 года занималась нелегальным обналичиванием денег различных компаний.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, запущена подпольная финансовая фирма была в 2016 году местным жителем, он же в свою деятельность вовлек еще 11 жителей республики.

— Обналичивание средств осуществлялось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц, — добавили в ведомстве.

Так, в период с 2016 по 2018 годы подпольная организация «заработала» более 20 миллионов рублей.

Свою вину подсудимые признали частично. Помимо трехлетнего заключения обвиняемые должны будут выплатить штрафы в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Данный приговор прокуратура Башкирии сочла мягким.

#Общество#Элина Сайфранова#Суд#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Приговор суда
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