В Уфе поймали группу обнальщиков, которые выручили более 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Уфе к трем годам лишения свободы приговорили к преступную группировку, которая с 2016 года занималась нелегальным обналичиванием денег различных компаний.
По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, запущена подпольная финансовая фирма была в 2016 году местным жителем, он же в свою деятельность вовлек еще 11 жителей республики.
— Обналичивание средств осуществлялось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц, — добавили в ведомстве.
Так, в период с 2016 по 2018 годы подпольная организация «заработала» более 20 миллионов рублей.
Свою вину подсудимые признали частично. Помимо трехлетнего заключения обвиняемые должны будут выплатить штрафы в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Данный приговор прокуратура Башкирии сочла мягким.