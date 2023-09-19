В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Стало известно, что в ряде регионов России вводится масочный режим в больницах для врачей. По информации телеграм-канала Mash, это медучреждения Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.
Ранее оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе проработать возможность введение масочного режима для врачей.
Как сообщил «РБК» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, что связано с началом учебного года и возвращением жителей из отпусков. Тем не менее «в целом, эпидобстановка сегодня стабильная».