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Updated Сегодня, 15:07

В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим

В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим

19 сентября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Ранее Минздрав РФ поручил всем регионам России готовиться к масочному режиму.

Стало известно, что в ряде регионов России вводится масочный режим в больницах для врачей. По информации телеграм-канала Mash, это медучреждения Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.

Ранее оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе проработать возможность введение масочного режима для врачей.

Как сообщил «РБК» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, что связано с началом учебного года и возвращением жителей из отпусков. Тем не менее «в целом, эпидобстановка сегодня стабильная».

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#Общество#Элина Сайфранова#Медицина#Новости Башкирии#Масочный режим
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