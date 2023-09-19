В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим

Как сообщил «РБК» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, что связано с началом учебного года и возвращением жителей из отпусков. Тем не менее «в целом, эпидобстановка сегодня стабильная».