mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Башкирии из-за взяток уволили директора Дворца молодежи

В Башкирии из-за взяток уволили директора Дворца молодежи

19 сентября 2023, 05:50
Фото: 1MI
Руководителя Дворца молодежи в городе Октябрьский уволили из-за потери доверия. Ранее ее осудили и приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Как сообщают из прокуратуры, начиная с 2018 года она получала от своих подчиненных взятки за свою покровительство и неприменение дисциплинарных мер в отношении них. В общей сложности ей было перечислено более 700 тысяч рублей.

Женщину признали виновной во взяточничестве, подлоге и мошенничестве. Кроме того, ей наложили ограничение на занимание руководящих должностей в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.

Ранее Mkset сообщал о осуждении за мошенничество директора детской художественной школы. Как стало известно, с 2019 года директриса, начисляя премиальные выплаты сотрудникам школы, сообщила о том, что им необходимо перечислять часть средств на её личный счёт, а также на счёт секретаря. Своё требование она объяснила нуждами учебного заведения. За время, в которое женщине удавалось безнаказанно проворачивать свою мошенническую сферу, она получила от преподавателей более 477 тысяч рублей.

#Происшествия#Башкирия#Мошенничество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Разница более 37 тысяч: что происходит с ценами на автомобили в Башкирии
Сегодня, 04:47
На замглавы Благовещенска, которому сожгли машину, подадут в суд за неадекватность
Сегодня, 05:24
Власти прокомментировали скандал в уфимской школе
Вчера, 13:12
Мусор, темнота и жуть: что происходит на станциях городской электрички в Уфе
Вчера, 08:14
Популярный телеведущий федерального телеканала попал в травмпункт Уфы
Сегодня, 03:56
После похолодания Башкирию снова ждут теплые деньки
Сегодня, 03:45