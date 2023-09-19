В Башкирии из-за взяток уволили директора Дворца молодежи

Ранее Mkset сообщал о осуждении за мошенничество директора детской художественной школы. Как стало известно, с 2019 года директриса, начисляя премиальные выплаты сотрудникам школы, сообщила о том, что им необходимо перечислять часть средств на её личный счёт, а также на счёт секретаря. Своё требование она объяснила нуждами учебного заведения. За время, в которое женщине удавалось безнаказанно проворачивать свою мошенническую сферу, она получила от преподавателей более 477 тысяч рублей.