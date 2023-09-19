В Башкирии из-за взяток уволили директора Дворца молодежи

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Как сообщают из прокуратуры, начиная с 2018 года она получала от своих подчиненных взятки за свою покровительство и неприменение дисциплинарных мер в отношении них. В общей сложности ей было перечислено более 700 тысяч рублей.
Женщину признали виновной во взяточничестве, подлоге и мошенничестве. Кроме того, ей наложили ограничение на занимание руководящих должностей в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.
Ранее Mkset сообщал о осуждении за мошенничество директора детской художественной школы. Как стало известно, с 2019 года директриса, начисляя премиальные выплаты сотрудникам школы, сообщила о том, что им необходимо перечислять часть средств на её личный счёт, а также на счёт секретаря. Своё требование она объяснила нуждами учебного заведения. За время, в которое женщине удавалось безнаказанно проворачивать свою мошенническую сферу, она получила от преподавателей более 477 тысяч рублей.