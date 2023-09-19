Уфа осталась без автобусов в час пик: горожане заявили о проблемах с транспортом

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Уфимцы сегодня утром столкнулись с неприятным сюрпризом — огромной очередью на автобус. Сегодня, 19 сентября, в самый час пик на проспекте Октября практически не было транспорта. Напомним, что проблемы с транспортом уже неудивительны для Уфы — горожане часто жалуются на движение автобусов.
Ранее Mkset делал материал о проблемах транспорта на дорогах микрорайона «Сипайлово». Его жители неоднократно критиковали недостаточную частоту общественного транспорта в часы пик, а также раннее завершение работы маршрутов.