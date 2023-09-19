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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Уфа осталась без автобусов в час пик: горожане заявили о проблемах с транспортом

Уфа осталась без автобусов в час пик: горожане заявили о проблемах с транспортом

19 сентября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Жалобы в соцсетях на движения общественного транспорта в столице Республики стали появляться чаще.

Уфимцы сегодня утром столкнулись с неприятным сюрпризом — огромной очередью на автобус. Сегодня, 19 сентября, в самый час пик на проспекте Октября практически не было транспорта. Напомним, что проблемы с транспортом уже неудивительны для Уфы — горожане часто жалуются на движение автобусов.

Ранее Mkset делал материал о проблемах транспорта на дорогах микрорайона «Сипайлово». Его жители неоднократно критиковали недостаточную частоту общественного транспорта в часы пик, а также раннее завершение работы маршрутов.

Фото: Уфа с огоньком
#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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