Уфа осталась без автобусов в час пик: горожане заявили о проблемах с транспортом

Уфимцы сегодня утром столкнулись с неприятным сюрпризом — огромной очередью на автобус. Сегодня, 19 сентября, в самый час пик на проспекте Октября практически не было транспорта. Напомним, что проблемы с транспортом уже неудивительны для Уфы — горожане часто жалуются на движение автобусов.