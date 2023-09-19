mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Стало известно, когда возобновится строительство мечети Ар-Рахим в Уфе

Стало известно, когда возобновится строительство мечети Ар-Рахим в Уфе

19 сентября 2023, 17:14
Фото: 1MI
О сроках и этапах строительства сообщил глава Башкирии.

Строительство мечети Ар-Рахим в Уфе будет возобновлено в весной этого года. Такое заявление сделал сегодня, 19 сентября, глава Башкирии в ходе встречи с активом Народного фронта, Общественной палаты и членами СПЧ.

Так, на первом этапе будут проведено техническое обследование недостроя из-за «безобразия» со строительной документацией. К зиме также будет необходимо сформировать тепловой контур вокруг здания. По словам Радия Хабирова, средства на данные цели уже есть.

Напомним, что в середине августа был восстановлен купол упавшего еще в марте минарета.

«Исправляем ошибку»: власти Башкирии сделали заявление по поводу мечети Ар-Рахим
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Уфа#Новости Уфы#Мечеть#Мечеть Ар-Рахим
Подпишитесь
В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим
Сегодня, 14:48
Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей
Сегодня, 13:06
Глава Башкирии высказался о строительстве мечети и храма рядом с «Городище Уфа-II»
Сегодня, 13:24
Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов
Сегодня, 13:01
«Арт-Квадрат» в Уфе расширят за 37 млн рублей: что будет с домами и зданиями
Сегодня, 10:02
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Сегодня, 09:50