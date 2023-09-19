Стало известно, когда возобновится строительство мечети Ар-Рахим в Уфе

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Строительство мечети Ар-Рахим в Уфе будет возобновлено в весной этого года. Такое заявление сделал сегодня, 19 сентября, глава Башкирии в ходе встречи с активом Народного фронта, Общественной палаты и членами СПЧ.
Так, на первом этапе будут проведено техническое обследование недостроя из-за «безобразия» со строительной документацией. К зиме также будет необходимо сформировать тепловой контур вокруг здания. По словам Радия Хабирова, средства на данные цели уже есть.
Напомним, что в середине августа был восстановлен купол упавшего еще в марте минарета.