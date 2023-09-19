«Спровоцировал»: директор колледжа в Уфе раскрыл причину конфликта со студентом

Ибрагимов все же отмечает, что преподавательница поступила непедагогично, тем не менее вопрос ее дальнейшего трудоустройства будет решаться совместно с министерством образования и науки РБ. Кроме того, женщине оказывается психологическая помощь. О состоянии студента директор колледжа не информирует.