«Спровоцировал»: директор колледжа в Уфе раскрыл причину конфликта со студентом

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Скандал, в результате которого преподавательниц обмотала голову студента скотчем, был «намерено спровоцирован». А сама преподавательница «долго сдерживалась, не реагируя на провокации». Об этом заявил директор Уфимского автотранспортного колледжа Радмир Ибрагимов агентству «Башинформ».
Ибрагимов все же отмечает, что преподавательница поступила непедагогично, тем не менее вопрос ее дальнейшего трудоустройства будет решаться совместно с министерством образования и науки РБ. Кроме того, женщине оказывается психологическая помощь. О состоянии студента директор колледжа не информирует.
Напомним, что сам инцидент произошел 7 сентября, видео инцидент появилось в сети. В этот же день преподавательница была отстранена от работы. Трудовой договор с ней был прекращен по собственной инициативе.
Mkset также рассказывал о том, как о колледже отзываются его бывшие студенты. Тогда среди негативных оценок и слов было упоминает и скандальной преподавательницы.