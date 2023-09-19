Собачий корм в Башкирии подорожал более чем на 200%

Некоторые виды наполнителей подорожали более чем на 700%. Так, сильнее всего в цене вырос «Котяра» — 774,54%, на второй строчке «Кузя» — 692,22%. Стоимость наполнителей от других производителей выросла в пределах от 8 до 140%. Среди подешевевших — Сибирская кошка (-41,58%) и Pussy-Cat (-12,69%).