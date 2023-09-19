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Собачий корм в Башкирии подорожал более чем на 200%

Собачий корм в Башкирии подорожал более чем на 200%

19 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Некоторые виды наполнителей для лотков домашних питомцев подорожали более чем на 700%, сообщает портал «Продажи.РФ»

Стоимость влажных кормов для собак выросла до 234%. К примеру, корм от Purina One, по данным «Продажи.РФ» подорожал на 101,53%, а Chappi на 17,36%. Некоторые марки, напротив, подешевели: Winner (-90,42%), PrоХвост (-52,61%), Pedigree (-20,89%).

Также подешевели многие виды лакомств для собак и кошек: Felix (-65,85%), Pedigree (-72,23%), TiTBiT (-77,17%).

Некоторые виды наполнителей подорожали более чем на 700%. Так, сильнее всего в цене вырос «Котяра» — 774,54%, на второй строчке «Кузя» — 692,22%. Стоимость наполнителей от других производителей выросла в пределах от 8 до 140%. Среди подешевевших — Сибирская кошка (-41,58%) и Pussy-Cat (-12,69%).

Среди сухих кормов для кошек наиболее существенно подорожали PRO Plan (249,47%) и ROYAL CANIN (173,29%). В общей сложности цены выросли на 16-66% в зависимости от марки. В то же время некоторые корма подешевели: Perfect fit (-23,3%), ProBalance (-12, 56%), Animal Play (-60,94%).

#Общество#Экономика#Новости экономики#Новости Башкирии#Собаки#Азамат Нухов#Товары для дома#Покупки
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