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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Разница более 37 тысяч: что происходит с ценами на автомобили в Башкирии

Разница более 37 тысяч: что происходит с ценами на автомобили в Башкирии

19 сентября 2023, 04:47
Фото: 1MI
Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно последним данным Росстата, средняя стоимость отечественных автомобилей в Башкирии составляла 1 053 892 рубля на 11 сентября. За это время цены повысились на 6,6%, или 65 670 рублей.

Интересно, что в сравнении с ценами по всей России, автомобили российского производства в Башкирии в среднем стоят на 37 486 рублей дороже. Тем не менее, самые доступные отечественные автомобили можно приобрести в Тверской области за 835 536 рублей в среднем, а самые высокие цены зафиксированы в Марий Эл — 1 347 822 рубля.

Ранее Mkset сообщал о закупе иномарки в Башкирию, после призыва Путина пересесть на отечественные автомобили. Так, МУП «СтерлитамакВодоКанал» 31 августа объявил закупку на оказании услуги лизинга минивэна Hyundai Staria I. Начальная стоимость закупки 10, 3 миллиона рублей. Согласно документации, источник финансирования — собственные средства МУП «СтерлитамакВодоКанал».

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Цены#Виалина Ахсанова
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