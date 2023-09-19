Разница более 37 тысяч: что происходит с ценами на автомобили в Башкирии

Интересно, что в сравнении с ценами по всей России, автомобили российского производства в Башкирии в среднем стоят на 37 486 рублей дороже. Тем не менее, самые доступные отечественные автомобили можно приобрести в Тверской области за 835 536 рублей в среднем, а самые высокие цены зафиксированы в Марий Эл — 1 347 822 рубля.