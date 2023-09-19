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Updated Сегодня, 11:55

Растут как на дрожжах: насколько выросли цены на детские товары в Башкирии

Растут как на дрожжах: насколько выросли цены на детские товары в Башкирии

19 сентября 2023, 11:55
Фото: 1MI
Данные статистики цен на популярные категории товаров для детей приводит портал «Продажи.РФ»
Сюжет
Дети

Среди категорий детских товаров отмечается снижение цен на бутылочки для кормления — цены на них снизились в среднем от -11 до 37%. В то же время серьезно подорожали подгузники. Так, цены на подгузники Helen Harper и LOVULAR выросли на 1048,15% и 1063,99% соответственно. А популярный бренд Pampers, наоборот подешевел на 24,4%.

Существенно подорожали влажные салфетки для детской гигиены. Так, детские влажные салфетки от Vitex подорожали на 2045,35%, в то же время салфетки «Солнце и Луна» подешевели на 20,33%. Подросли в цене силиконовые пустышки — в среднем на 3%-16%.

#Общество#Дети#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Покупки
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