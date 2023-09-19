Растут как на дрожжах: насколько выросли цены на детские товары в Башкирии

Среди категорий детских товаров отмечается снижение цен на бутылочки для кормления — цены на них снизились в среднем от -11 до 37%. В то же время серьезно подорожали подгузники. Так, цены на подгузники Helen Harper и LOVULAR выросли на 1048,15% и 1063,99% соответственно. А популярный бренд Pampers, наоборот подешевел на 24,4%.