Растут как на дрожжах: насколько выросли цены на детские товары в Башкирии

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Среди категорий детских товаров отмечается снижение цен на бутылочки для кормления — цены на них снизились в среднем от -11 до 37%. В то же время серьезно подорожали подгузники. Так, цены на подгузники Helen Harper и LOVULAR выросли на 1048,15% и 1063,99% соответственно. А популярный бренд Pampers, наоборот подешевел на 24,4%.
Существенно подорожали влажные салфетки для детской гигиены. Так, детские влажные салфетки от Vitex подорожали на 2045,35%, в то же время салфетки «Солнце и Луна» подешевели на 20,33%. Подросли в цене силиконовые пустышки — в среднем на 3%-16%.