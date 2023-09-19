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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

После похолодания Башкирию снова ждут теплые деньки

После похолодания Башкирию снова ждут теплые деньки

19 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Прогноз погоды на ближайшие несколько дней публикует Башгидрометцентр.

В Башкирии ожидается умеренное похолодание во вторник, 19 сентября, по данным Башгидромета. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов, а также возможны небольшие дожди в некоторых районах.

Однако, к середине недели в регион снова придёт «бабье лето». 21 сентября дневная температура повысится до +18 до +23 градусов. Однако ночью будет прохладно, с температурой в пределах +3 до +8 градусов. В северных и горных районах возможны слабые заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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