После похолодания Башкирию снова ждут теплые деньки

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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В Башкирии ожидается умеренное похолодание во вторник, 19 сентября, по данным Башгидромета. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов, а также возможны небольшие дожди в некоторых районах.
Однако, к середине недели в регион снова придёт «бабье лето». 21 сентября дневная температура повысится до +18 до +23 градусов. Однако ночью будет прохладно, с температурой в пределах +3 до +8 градусов. В северных и горных районах возможны слабые заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.