После похолодания Башкирию снова ждут теплые деньки

Однако, к середине недели в регион снова придёт «бабье лето». 21 сентября дневная температура повысится до +18 до +23 градусов. Однако ночью будет прохладно, с температурой в пределах +3 до +8 градусов. В северных и горных районах возможны слабые заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.