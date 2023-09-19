Необычный предмет проглотила во сне школьница из Башкирии

Ранее Mkset сообщал о 4 -летним мальчике, который проглотил игрушку бобра. Инцидент произошёл в городе Месягутово. Мальчик проглотил игрушку в виде бобра из «Киндер Сюрприза», в связи с этим ребенка экстренно госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ. В срочном порядке была развёрнута операционная, планировалась установка трахеостомы. Но благодаря оперативным действиям врача-реаниматолога, игрушка была извлечена без операции.