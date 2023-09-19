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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Беспроводной наушник обнаружили в желудке 15-летней школьницы из Башкирии

Необычный предмет проглотила во сне школьница из Башкирии

19 сентября 2023, 06:57
Фото: Уфа с огоньком

Беспроводной наушник обнаружили в желудке 15-летней школьницы из Башкирии

Девочка случайно проглотила беспроводные наушники во время сна. После пробуждения с болью в горле она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Вечером девушка заснула с наушниками в ушах. Посреди ночи она проснулась от боли в горле и поняла, что наушники исчезли. Разбудив родителей, они немедленно вызвали скорую помощь.

Подростка доставили в больницу скорой медицинской помощи, где ей провели рентген брюшной полости и фиброгастроскопию для осмотра пищевода, желудка и 12-перстной кишки. В результате обследования наушники были обнаружены в кишечнике.

В данном случае не потребовалось проведение оперативного вмешательства. Предмет естественным образом вышел из организма без осложнений.

Ранее Mkset сообщал о 4 -летним мальчике, который проглотил игрушку бобра. Инцидент произошёл в городе Месягутово. Мальчик проглотил игрушку в виде бобра из «Киндер Сюрприза», в связи с этим ребенка экстренно госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ. В срочном порядке была развёрнута операционная, планировалась установка трахеостомы. Но благодаря оперативным действиям врача-реаниматолога, игрушка была извлечена без операции.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Подросток#Виалина Ахсанова
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