Необычный предмет проглотила во сне школьница из Башкирии

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Вечером девушка заснула с наушниками в ушах. Посреди ночи она проснулась от боли в горле и поняла, что наушники исчезли. Разбудив родителей, они немедленно вызвали скорую помощь.
Подростка доставили в больницу скорой медицинской помощи, где ей провели рентген брюшной полости и фиброгастроскопию для осмотра пищевода, желудка и 12-перстной кишки. В результате обследования наушники были обнаружены в кишечнике.
В данном случае не потребовалось проведение оперативного вмешательства. Предмет естественным образом вышел из организма без осложнений.
Ранее Mkset сообщал о 4 -летним мальчике, который проглотил игрушку бобра. Инцидент произошёл в городе Месягутово. Мальчик проглотил игрушку в виде бобра из «Киндер Сюрприза», в связи с этим ребенка экстренно госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ. В срочном порядке была развёрнута операционная, планировалась установка трахеостомы. Но благодаря оперативным действиям врача-реаниматолога, игрушка была извлечена без операции.