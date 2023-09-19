Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Стало известно, что 54 матери Башкирии будут награждены медалью «Материнская слава», а также получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Указ главы РБ был опубликован на сайте правовой информации.
Согласно документу, к награде представлены женщины, которые родили и воспитали 5 и более детей. Медаль получат жительницы Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенского, Бурзянского, Гафурийского, Иглинского, Караидельского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Учалинского, Шаранского районов и городов Нефтекамск и Уфа.