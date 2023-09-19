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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей

Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей

19 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Соответствующий указ подписал глава Башкирии.

Стало известно, что 54 матери Башкирии будут награждены медалью «Материнская слава», а также получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Указ главы РБ был опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, к награде представлены женщины, которые родили и воспитали 5 и более детей. Медаль получат жительницы Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенского, Бурзянского, Гафурийского, Иглинского, Караидельского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Учалинского, Шаранского районов и городов Нефтекамск и Уфа.

#Общество#Элина Сайфранова#Деньги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Награда#Материнство
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