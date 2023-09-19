Названы условия введения дистанта в школах Башкирии из-за новой волны коронавируса

Согласно сообщению в телеграм-канале ведомства, решение о приостановке учебного процесса, включая досрочные каникулы или их продление, будет приниматься руководством образовательного учреждения в тех случаях, когда в классе или группе отсутствуют более 20% детей с признаками любых респираторных инфекций, включая коронавирус. Если такая ситуация возникнет, то учащиеся будут переведены на дистанционное обучение.