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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Названы условия введения дистанта в школах Башкирии из-за новой волны коронавируса

Названы условия введения дистанта в школах Башкирии из-за новой волны коронавируса

19 сентября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Об этом сообщил Роспотребнадзор РБ у себя в соцсетях.

Согласно сообщению в телеграм-канале ведомства, решение о приостановке учебного процесса, включая досрочные каникулы или их продление, будет приниматься руководством образовательного учреждения в тех случаях, когда в классе или группе отсутствуют более 20% детей с признаками любых респираторных инфекций, включая коронавирус. Если такая ситуация возникнет, то учащиеся будут переведены на дистанционное обучение.

Ранее Mkset сообщал о появлении нового варианта вируса. Новый штамм коронавируса «пирола» обладает рядом мутаций, превосходящих все предыдущие варианты омикрона. Помимо этого, новый вид более заразный. На территории региона случаев заражения выявлено не было.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Карантин#Коронавирус#Виалина Ахсанова
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