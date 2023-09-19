На замглавы Благовещенска, которому сожгли машину, подадут в суд за неадекватность

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Депутат Сергей Жуков обвиняет Дмитриева в распространение ложных обвинений в его адрес.
» — Я посетил его офис вместе с группой жителей аварийного дома, чтобы узнать, что будет с ним. Я вошел в кабинет Никиты Николаевича с высоким уважением, почти поклонился ему, а в ответ услышал крики, непозволительные для взрослого и разумного человека: «это мошенник, который не платит налоги» и так далее», — рассказывает Жуков.
Весь разговор происходил в присутствии журналистов федерального телеканала. Жукову пришлось выйти из помещения, потому что ему показалось, что такое поведение неадекватное для чиновников.
» — Лично попросил его извинится за свои слова. Он не стал. Я написал обращение в администрацию главы республики и в администрацию Благовещенского района, чтобы провели проверку по действиям Никиты Николаевича.», — высказался Депутат.
Прокуратура получила обращение от Жукова, который заявил о намерении подать иск против заместителя главы Дмитриева. В своем обращении Жуков указал, что замглава оскорбил его, указывая на него пальцем и обвиняя в мошенничестве и неуплате налогов. Жуков утверждает, что у него есть свидетели и видеозапись, и эти заявления Дмитриева являются клеветой.
Также, ответ дала администрация главы РБ:
» — Текст ответа основан на ответе районной администрации: комиссия по этике, рассмотрев видеоролик, на котором Никита Николаевич тычет в кого-то рукой и кричит, что это мошенник и не платит налоги, не увидела моего лица в кадре. Они сказали, что нарушений с его стороны нет, так как моего лица в кадре нет, и на этом вопрос закрыли.», — поделился Жуков.
Жуков надеется, что либо комиссия по этике признает нарушения в поведении Дмитриева, либо данное дело будет передано в суд.
Напомним, в пятницу, 15 сентября стало известно о поджоге машины замглавы администрации Благовещенского района Никиты Дмитриева. Все произошло ночью в Деме в микрорайоне «Серебряный ручей». В обзор камер видеонаблюдения в два часа ночи попал неизвестный, который заложил под автомобиль чиновника пакет, а спустя 50 минут произошел хлопок и транспорт загорелся.