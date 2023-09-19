На замглавы Благовещенска, которому сожгли машину, подадут в суд за неадекватность

Прокуратура получила обращение от Жукова, который заявил о намерении подать иск против заместителя главы Дмитриева. В своем обращении Жуков указал, что замглава оскорбил его, указывая на него пальцем и обвиняя в мошенничестве и неуплате налогов. Жуков утверждает, что у него есть свидетели и видеозапись, и эти заявления Дмитриева являются клеветой.