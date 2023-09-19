Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ объявляет «Бархатный сезон»

— Являясь крупным игроком рынка и клиентоориентированной компанией, мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому часто разрабатываем интересные акции и предложения для них. В этот раз мы решили запустить аналог всем известной «Чёрной пятницы», но в отличии от стандартной акции, когда скидку можно получить на всё и всем, здесь будут ограничения. Наше предложение «Бархатный сезон» ориентировано на покупателей загородной недвижимости бизнес-класса. И так как осень — это ещё и сезон охоты, мы решили привнести в условия акции элемент соревнования. Итак, наш «Бархатный сезон» продлится с 19 сентября по 15 октября 2023, и первые 5 покупателей, которые в этот период выйдут на сделку получат выгоду 1 200 000 рублей на коттедж в концептуальном посёлке «Созвездие Цефей», — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».