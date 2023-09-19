Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ объявляет «Бархатный сезон»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
— Являясь крупным игроком рынка и клиентоориентированной компанией, мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому часто разрабатываем интересные акции и предложения для них. В этот раз мы решили запустить аналог всем известной «Чёрной пятницы», но в отличии от стандартной акции, когда скидку можно получить на всё и всем, здесь будут ограничения. Наше предложение «Бархатный сезон» ориентировано на покупателей загородной недвижимости бизнес-класса. И так как осень — это ещё и сезон охоты, мы решили привнести в условия акции элемент соревнования. Итак, наш «Бархатный сезон» продлится с 19 сентября по 15 октября 2023, и первые 5 покупателей, которые в этот период выйдут на сделку получат выгоду 1 200 000 рублей на коттедж в концептуальном посёлке «Созвездие Цефей», — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Кроме того, на объекты ГК «Жилой Квартал» действуют гибкие условия оплаты от застройщика и «Семейная ипотека» от 3,7% годовых. Если же вам для покупки дома необходимо продать свою старую квартиру вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин.
Напомним, что «Созвездие Цефей» — это уникальный коттеджный поселок, спроектированный по карте настоящего созвездия. Всего 20 минут на машине, и вы дома, в экологически чистом и благоустроенном месте, в окружении живописной природы.
Застройщик предусмотрел всё для комфортного проживания: закрытая территория, въезд через контрольно-пропускной пункт и круглосуточная охрана, благоустроенная территория с пешеходными дорожками и 10 000 кв. м для спорта и отдыха. А за чистотой и порядком будет следить собственная управляющая компания.
В шаговой доступности есть всё, что необходимо для счастливой повседневной жизни. Буквально в нескольких метрах от въезда в «Созвездие Цефей» строятся новая современная школа на 640 мест и детский сад на 160 мест. А также в шаговой доступности магазины и кафе, спа и спортивные центры, косметологии, пункты выдачи интернет заказов и многое другое.
Так что после переезда в коттеджный посёлок вам остаётся только расслабиться и получать удовольствие от тишины, удобства и неспешного течения времени на природе.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья, узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
Проектная декларация размещена на сайте Дом.рф.
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